В Самаре ввели карантин по бешенству

В одном из самарских СНТ обнаружен очаг бешенства. В связи с этим в городе ввели карантин. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства Самарской области.

Очаг бешенства животных обнаружили на одном из участков СНТ "СОК". Территорию в радиусе 1,5 км признали неблагополучным пунктом.

В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним (кроме персонала), охотиться, проводить ярмарки, отлавливать животных для вывоза в зоопарки и т. п.

Карантин планируют отменить через 60 дней после того, как будут проведены ветеринарные мероприятия.