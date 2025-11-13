В Самаре ввели карантин по бешенству

В одном из самарских СНТ обнаружен очаг бешенства. В связи с этим в городе ввели карантин. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства Самарской области.
Очаг бешенства животных обнаружили на одном из участков СНТ "СОК". Территорию в радиусе 1,5 км признали неблагополучным пунктом.
В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним (кроме персонала), охотиться, проводить ярмарки, отлавливать животных для вывоза в зоопарки и т. п.
Карантин планируют отменить через 60 дней после того, как будут проведены ветеринарные мероприятия.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
