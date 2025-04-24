Мэр вновь отказал "Вире" в строительстве высотного ЖК на окраине Самары

Глава Самары Иван Носков отказал ООО "СЗ "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой в согласовании строительства жилого комплекса в 11-м квартале поселка Мехзавод. Соответствующие постановления опубликовали на сайте мэрии.

Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров, где планировалось строительство ЖК, располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом находятся жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони". Посмотрите карту.

Сначала "Вира-Плюс" просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественное обсуждение по этому вопросу прошло в ее пользу. Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов, в том числе от структуры, выполняющей гособоронзаказ для Министерства обороны РФ. В итоге мэрия отказала компании в согласовании.

В конце февраля "Вира-Плюс" вновь вынесла вопрос на общественнее обсуждение. Только на этот раз просила согласовать максимальный процент застройки на уровне 70%. Однако местные жители опять выступили против. Среди претензий — дополнительная нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, отсутствие парковочных мест.

Против согласования проекта выступило и министерство градостроительной политики Самарской области. Ведомство рекомендовало скорректировать его в сторону уменьшения процента площади застройки.

Теперь мэр Самары Иван Носков подписал два постановления, отказав "Вире-Плюс" в согласовании и высотного строительства как такового, и масштабов стройки. В качестве причины градоначальник указал то, что проект не был поддержан участниками общественных обсуждений.