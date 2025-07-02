Диана Шнайдер проиграла 118-й ракетке на Уимблдоне

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Уимблдона-2025. 15-я ракетка мира неожиданно уступила француженке Диан Парри (118-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 1:6, сообщает championat.ru.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Диана Шнайдер допустила за матч пять двойных ошибок, ни разу не смогла подать навылет и реализовала один брейк-пойнт из пяти.