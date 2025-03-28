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Строительство Строительство и недвижимость

В мэрии рассказали, что тормозит строительство новой набережной в Самаре

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары рассчитывает получить готовый проект строительства пятой очереди набережной к концу 2025 года. Об этом Волга Ньюс сообщили в департаменте градостроительства.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

5-я очередь должна соединить старую и новую набережные. Она пройдет от Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС, за пивзаводом и ГРЭС. Разработкой проекта занимается ярославское АО "ГК "ЕКС". Депстрой заключил с компанией контракт стоимостью 155 млн рублей еще в 2022 году. Справиться с задачей подрядчик должен был всего за 11 месяцев, а уже в 2023–2025 годах планировалось начать строительство набережной.

Однако возникли проблемы, которые существенно повлияли на сроки проектирования объекта. Представители департамента озвучили Волга Ньюс подробности:

"В ходе выполнения работ были изменены границы проектирования, и возникла необходимость корректировки ранее разработанного проекта планировки территории (ППТ). Подрядчик подготовил документацию, но к ней возникли замечания. Сейчас компания их отрабатывает. После утверждения ППТ департамент получит возможность оформить земельные участки для проектирования, запроса технических условий на подключение объекта к инженерным сетям и завершения проектных работ по объекту с целью комплектации документации для направления в государственную экспертизу на рассмотрение".

Сейчас уже проходят госэкспертизу отчеты по инженерным изысканиям. В стадии согласования с заинтересованными организациями находятся проектные решения по объекту в части конструктивных и архитектурных решений.

"Замечания получены от филиала Самарский ПАО "Т Плюс" в части необходимости устройства отступа границ проектирования от берегового ограждения территории Самарской ГРЭС. Также они попросили выполнить защитные мероприятия вдоль их инженерных сетей, расположенных на береговой территории. Озвучили замечания и представители МАУ "Самарская набережная" в части исключения подсветки элементов амфитеатра в подтопляемой зоне, расположенного в районе Самарской ГРЭС. От других организаций замечания не поступали", — рассказали в департаменте.

Чиновники напомнили, что проектные решения набережной включают в себя устройство пешеходной эспланады, расположенной в двух уровнях — в уровне существующих набережных и потенциально подтопляемой. Осенью прошлого года горожанам представляли эскизы объекта. Однако, судя по всему, они претерпят изменения.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, АО "ГК "ЕКС" владеет Алексей Власов. У компании много госконтрактов на развитие городской инфраструктуры — в основном в Москве. В столице она сейчас занимается реконструкцией коллекторов и очистных сооружений, проектирует и строит дороги, благоустраивает территории.

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара" / vk.com

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