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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре пройдет выставка "Ваш коттедж-2025"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24-27 апреля 2025 года в выставочном комплексе "Экспо-Волга" открывается уникальная возможность создать дом своей мечты. Уже в 18-й раз представляем здесь лучшие решения в области малоэтажного строительства и благоустройства загородных участков.

Участников выставки ждут:

  • прямые переговоры с производителями, общение напрямую с ведущими компаниями, эксклюзивные скидки и возможность убедиться в высоком качестве продукции;
  • семинары и мастер-классы по правильному выбору жилья, оформления интерьера и ландшафта.

Для садоводов откроются двери салона "Дачный сезон", где представлены сотни видов растений, идеально приспособленных к нашему климату: хвойники, плодовые деревья, виноград и яркие цветы украсят ваш сад и огород.

Организаторы выставки приглашают всех, кто хочет построить собственный уютный мир:

  • профессионалов рынка недвижимости;
  • владельцев земельных участков;
  • тех, кто мечтает воплотить мечту о собственном жилье.

Посещение выставки позволит познакомиться с новейшими строительными трендами, приобрести качественные материалы и существенно сэкономить средства.

Дни работы выставки с 24 по 27 апреля с 10:00 до 18:00. 27 апреля с 10:00 до 16:00.

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Последние комментарии

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

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