В Самаре пройдет выставка "Ваш коттедж-2025"

24-27 апреля 2025 года в выставочном комплексе "Экспо-Волга" открывается уникальная возможность создать дом своей мечты. Уже в 18-й раз представляем здесь лучшие решения в области малоэтажного строительства и благоустройства загородных участков.

Участников выставки ждут:

прямые переговоры с производителями, общение напрямую с ведущими компаниями, эксклюзивные скидки и возможность убедиться в высоком качестве продукции;

семинары и мастер-классы по правильному выбору жилья, оформления интерьера и ландшафта.

Для садоводов откроются двери салона "Дачный сезон", где представлены сотни видов растений, идеально приспособленных к нашему климату: хвойники, плодовые деревья, виноград и яркие цветы украсят ваш сад и огород.

Организаторы выставки приглашают всех, кто хочет построить собственный уютный мир:

профессионалов рынка недвижимости;

владельцев земельных участков;

тех, кто мечтает воплотить мечту о собственном жилье.

Посещение выставки позволит познакомиться с новейшими строительными трендами, приобрести качественные материалы и существенно сэкономить средства.

Дни работы выставки с 24 по 27 апреля с 10:00 до 18:00. 27 апреля с 10:00 до 16:00.