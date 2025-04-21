В Самаре пройдет выставка "Ваш коттедж-2025"

24-27 апреля 2025 года в выставочном комплексе "Экспо-Волга" открывается уникальная возможность создать дом своей мечты. Уже в 18-й раз представляем здесь лучшие решения в области малоэтажного строительства и благоустройства загородных участков.
Участников выставки ждут:
- прямые переговоры с производителями, общение напрямую с ведущими компаниями, эксклюзивные скидки и возможность убедиться в высоком качестве продукции;
- семинары и мастер-классы по правильному выбору жилья, оформления интерьера и ландшафта.
Для садоводов откроются двери салона "Дачный сезон", где представлены сотни видов растений, идеально приспособленных к нашему климату: хвойники, плодовые деревья, виноград и яркие цветы украсят ваш сад и огород.
Организаторы выставки приглашают всех, кто хочет построить собственный уютный мир:
- профессионалов рынка недвижимости;
- владельцев земельных участков;
- тех, кто мечтает воплотить мечту о собственном жилье.
Посещение выставки позволит познакомиться с новейшими строительными трендами, приобрести качественные материалы и существенно сэкономить средства.
Дни работы выставки с 24 по 27 апреля с 10:00 до 18:00. 27 апреля с 10:00 до 16:00.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?