Застройщик через суд обязал мэрию Самары снести 12 аварийных домов

Арбитражный суд Самарской области обязал главу Самары Елену Лапушкину предъявить требования о сносе признанных аварийными многоквартирных домов на ул. Печерской, 127 и 137, Канатном переулке, 7, 8, 3а (литеры ДД1Д2д1), 5 и 13, ул. Советской Армии, 70 (литеры О1 и О2) и 68, а также ул. Гастелло 3, 9 и 11.

Также суд обязал главу города принять решение об изъятии для муниципальных нужд нежилых помещений в подлежащих сносу аварийных домах в границах ул. Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина в Советском районе Самары. Изъятию по решению суда подлежат и земельные участки под указанными домами.

С соответствующим исковым заявлением к главе и администрации города обратилось ООО "Самарской строительный альянс", с которым мэрия еще в августе 2016 г. заключила договор о развитии застроенной территории и в границах ул. Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина.

Отметим, что исковое заявление общества удовлетворено лишь частично, поскольку оно требовало также рассмотреть вопрос о признании аварийными и подлежащими сносу еще ряда многоквартирных домов в границах указанных улиц.

Напомним, договор о развитии застроенных территорий между администрацией Самары и ООО "Самарский строительный альянс" был заключен сроком на 10 лет, то есть до августа 2026 года. Однако впоследствии между мэрией и застройщиком возник ряд взаимных претензий.

В 2021 г. администрация приняла решение об одностороннем расторжении договора, мотивируя это тем, что компания нарушает сроки исполнения первого этапа контракта. Более того, мэрия пыталась взыскать с "Самарского строительного альянса" неустойку в размере 376,5 тыс. рублей. Однако суд в удовлетворении этих требований отказал, удовлетворив встречный иск компании-застройщика, в котором она оспаривала решение администрации о расторжении договора.

Суть претензий мэрии сводилась к тому, что "Самарский строительный альянс" в установленный договором срок не подготовило и не утвердило проекты планировки (ППТ) и межевания (ПМТ) территории под застройку. Однако компания смогла в суде доказать, что задержки при согласовании возникли не по ее вине, а по ряду объективных причин и в связи с действиями администрации города и департамента градостроительства.

"Суды указали, что изменения в процессе разработки ППТ и ПМТ градостроительных норм, установление дополнительных ограничений, изменение законодательства и нормативов строительства, возникшие в периоде после заключения договора, но до утверждения ППТ и ПМТ, привели к необходимости неоднократной корректировки проекта, что отразилось на сроках его разработки, и пришли к выводу об отсутствии вины инвестора", — отмечается в материалах КАД ВАС.

Впоследствии ООО "Самарский строительный альянс" также через суд добилось продления срока действия договора до 14 лет и одного месяца (вместо изначальных десяти).