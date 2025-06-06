Желающих достроить в Тольятти ЖК "Татищев-2" не нашлось

Торги по продаже участка с недостроем в квартале 3а Автозаводского района Тольятти признаны несостоявшимися. На них не было подано ни одной заявки.
Напомним, здесь ЖСК "Татищев-2" планировал возвести жилой 17-этажный дом на 416 квартир. Стройка началась в 2013 г., а уже в марте 2014 г. работы на объекте остановились. Руководство кооператива было осуждено за мошенничество.
Недострой на участке в 7 978 кв. м отошел Фонду развития территорий. В мае фонд выставил его на торги за 101,8 млн рублей.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.