Желающих достроить в Тольятти ЖК "Татищев-2" не нашлось

Торги по продаже участка с недостроем в квартале 3а Автозаводского района Тольятти признаны несостоявшимися. На них не было подано ни одной заявки.

Напомним, здесь ЖСК "Татищев-2" планировал возвести жилой 17-этажный дом на 416 квартир. Стройка началась в 2013 г., а уже в марте 2014 г. работы на объекте остановились. Руководство кооператива было осуждено за мошенничество.

Недострой на участке в 7 978 кв. м отошел Фонду развития территорий. В мае фонд выставил его на торги за 101,8 млн рублей.