В Тольятти выставили на торги недостроенный ЖК

Фонд развития территорий выставил на торги участок под недостроем в квартале 3А Автозаводского района Тольятти. Здесь ЖСК "Татищев-2" планировал возвести жилой 17-этажный дом, однако руководство кооператива было осуждено за мошенничество.
Начальная цена для участка площадью 7 978 кв. м установлена в 101,8 млн рублей. Торги пройдут 29 мая.
В документации к торгам указывается, что на земельном участке расположен объект незавершенного строительства со степенью готовности 7,92%. При этом разрешительная документация подразумевает строительство дома общей площадью 35,7 тыс. кв. м, в том числе 23,3 тыс. кв. м - жилая.
Напомним, жилищно-строительный кооператив "Татищев-2" был создан в 2007 году. С 2012 г. его руководители Виталий и Елена Евдокимовы собирали средства пайщиков на строительство панельного дома на 416 квартир. Стройка началась в 2013 г., а уже в марте 2014 г. работы на объекте остановились.
Евдокимовых обвинили в мошенничестве - хищении у более чем 60 жителей Тольятти 60 млн руб. из 136 млн руб., которые были собраны на стройку. В 2019 г. суд вынес им приговор, назначив 10 лет лишения свободы на двоих.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.