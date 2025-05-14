В Тольятти выставили на торги недостроенный ЖК

Фонд развития территорий выставил на торги участок под недостроем в квартале 3А Автозаводского района Тольятти. Здесь ЖСК "Татищев-2" планировал возвести жилой 17-этажный дом, однако руководство кооператива было осуждено за мошенничество.

Начальная цена для участка площадью 7 978 кв. м установлена в 101,8 млн рублей. Торги пройдут 29 мая.

В документации к торгам указывается, что на земельном участке расположен объект незавершенного строительства со степенью готовности 7,92%. При этом разрешительная документация подразумевает строительство дома общей площадью 35,7 тыс. кв. м, в том числе 23,3 тыс. кв. м - жилая.

Напомним, жилищно-строительный кооператив "Татищев-2" был создан в 2007 году. С 2012 г. его руководители Виталий и Елена Евдокимовы собирали средства пайщиков на строительство панельного дома на 416 квартир. Стройка началась в 2013 г., а уже в марте 2014 г. работы на объекте остановились.

Евдокимовых обвинили в мошенничестве - хищении у более чем 60 жителей Тольятти 60 млн руб. из 136 млн руб., которые были собраны на стройку. В 2019 г. суд вынес им приговор, назначив 10 лет лишения свободы на двоих.