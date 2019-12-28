Многодетные руководители ЖСК "Татищев" получили сроки за обман дольщиков

Ровно два года тянулось судебное следствие по делу многодетных тольяттинцев Виталия и Елены Евдокимовых, которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. 27 декабря был оглашен приговор — осужденные получили восемь лет и четыре года лишения свободы.

По словам заместителя управляющего адвокатским бюро "Форт и С" Вячеслава Земчихина, защищающего осужденную, трое детей четы будут переданы на воспитание родственникам.

Напомним, в 2013 году Евдокимовы, возглавляя ЖСК "Татищев-2", начали реализацию проекта по строительству в Автозаводском районе жилого комплекса "Московская жемчужина". В результате 60 дольщиков остались и без жилья, и без денег. Согласно приговора, из собранных с дольщиков 136 млн руб. было похищено более 60 млн рублей.

Ранее, в 2016 году, Евдокимов уже был осужден на четыре года колонии за махинации с муниципальной землей, но строительством с участием дольщиков занимался успешно. Однако начавшийся в конце 2015 года кризис не мог не отразиться на коммерческом проекте.

Денег на завершение строительства не хватало, и у ЖСК появись партнеры, но виновными оказались только Евдокимовы. В ходе рассмотрения защита неоднократно подавала жалобы на действия судьи, но все они остались неудовлетворенными.

Как заявил адвокат Земчихин, они намерены обжаловать приговор, так как считают его необоснованным и незаконным.