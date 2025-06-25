Ремонт без недопонимания: на Авито появился сервис, упрощающий коммуникации мастеров и заказчиков

Россияне стали чаще жаловаться на трудности с поиском мастеров и согласованием конкретных задач при ремонте. Из-за этого происходят до 32% конфликтов. Между тем этот вид услуг является одним из самых востребованных направлений на рынке: по данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на ремонт 133,9 млрд рублей. В 2024 году сумма достигла рекордных 526 млрд — максимума за последние пять лет. При этом 56% заказчиков ищут исполнителей именно через онлайн-платформы.

Большинство клиентов в сегменте ремонта и отделки — это частные заказчики: их доля достигает 96%. Такие пользователи, как правило, не имеют профильной подготовки и обращаются к мастерам нерегулярно. Это нередко приводит к типичным затруднениям: как правильно описать задачу, как выбрать подходящего специалиста, как понять, действительно ли исполнитель выполняет нужный вид работ.

Согласно исследованию Авито Услуг, каждый пятый пользователь сталкивается с тем, что из объявления мастера непонятно, берется ли он за конкретную задачу. Примерно столько же отмечают сложности при поиске исполнителя для небольших, точечных работ. В результате еще на этапе общения возникают риски непонимания: по данным самих мастеров, в 32% случаев конфликты связаны с тем, что фактический объем работ не совпадает с описанным. 42% исполнителей считают, что таких ситуаций можно избежать, если заранее и подробно обсудить параметры заказа.

Чтобы упростить этот процесс, платформа Авито Услуги внедрила инструмент "Задачи". Он помогает структурировать запрос и ускоряет подбор подходящих специалистов — например, для плиточных и малярных работ, поклейки обоев, устройства полов или частного строительства. Пользователь заполняет анкету с деталями задачи, после чего система автоматически подбирает мастеров с учетом геолокации, специализации и рейтинга. Задача отправляется сразу нескольким исполнителям, которые получают ее в чате и могут оперативно предложить условия.

"Ремонт и строительство — один из самых масштабных и одновременно самых чувствительных сегментов услуг. Здесь многое зависит от того, насколько точно стороны понимают друг друга. Мы видим, что даже простые инструменты, помогающие заранее сформулировать запрос, заметно снижают риск недопонимания и делают взаимодействие комфортнее для обеих сторон", — прокомментировала внедрение нового инструмента Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и Строительство" на Авито Услугах.