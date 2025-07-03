Реконструкцию в самарском театре драмы планируют завершить в 2028 году

Самые знаковые культурные объекты региона — III пусковой комплекс Самарского театра юного зрителя "Самарт", здание театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске и реконструированное здание Самарского драматического театра должны быть введены в эксплуатацию в 2026, 2027 и 2028 годах. Прогнозы, озвученные региональным минстроем на заседании областного правительства, опубликовал в своем телеграм-канале вице-губернатор Михаил Смирнов.
В настоящий момент степень готовности здания "СамАрта" составляет 36%.
"Работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки документации. Заключение государственного контракта на корректировку проектно-сметной документации запланировано на август 2025 года. В феврале 2026 года планируется заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ. В декабре 2027 года объект должен быть сдан", — прокомментировал Михаил Смирнов.
Кроме того, в сентябре 2025 года планируется передать в экспертизу проект реконструкции театра драмы. Завершение ремонтно-реставрационных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на второе полугодие 2028 года.
Степень готовности здания театра "Грань" составляет 70%.
"Проблема — в необходимости корректировки проектно-сметной документации. Контракт на корректировку предполагается заключить 1 августа текущего года. Само же здание коллектив театра должен начать эксплуатировать в декабре 2026 года", - добавил вице-губернатор.
Последние комментарии
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.