Реконструкцию в самарском театре драмы планируют завершить в 2028 году

Самые знаковые культурные объекты региона — III пусковой комплекс Самарского театра юного зрителя "Самарт", здание театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске и реконструированное здание Самарского драматического театра должны быть введены в эксплуатацию в 2026, 2027 и 2028 годах. Прогнозы, озвученные региональным минстроем на заседании областного правительства, опубликовал в своем телеграм-канале вице-губернатор Михаил Смирнов.

В настоящий момент степень готовности здания "СамАрта" составляет 36%.

"Работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки документации. Заключение государственного контракта на корректировку проектно-сметной документации запланировано на август 2025 года. В феврале 2026 года планируется заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ. В декабре 2027 года объект должен быть сдан", — прокомментировал Михаил Смирнов.

Кроме того, в сентябре 2025 года планируется передать в экспертизу проект реконструкции театра драмы. Завершение ремонтно-реставрационных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на второе полугодие 2028 года.

Степень готовности здания театра "Грань" составляет 70%.

"Проблема — в необходимости корректировки проектно-сметной документации. Контракт на корректировку предполагается заключить 1 августа текущего года. Само же здание коллектив театра должен начать эксплуатировать в декабре 2026 года", - добавил вице-губернатор.