16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Реконструкцию в самарском театре драмы планируют завершить в 2028 году В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список В Самаре за 50 млн рублей продают бывшее общежитие Института культуры Владелец "Вива Лэнда" отсудил деньги, вложенные в застройку центра Самары В малых городах России растут покупки первичной недвижимости и доля льготной ипотеки

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Реконструкцию в самарском театре драмы планируют завершить в 2028 году

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самые знаковые культурные объекты региона — III пусковой комплекс Самарского театра юного зрителя "Самарт", здание театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске и реконструированное здание Самарского драматического театра должны быть введены в эксплуатацию в 2026, 2027 и 2028 годах. Прогнозы, озвученные региональным минстроем на заседании областного правительства, опубликовал в своем телеграм-канале вице-губернатор Михаил Смирнов.

В настоящий момент степень готовности здания "СамАрта" составляет 36%.

"Работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки документации. Заключение государственного контракта на корректировку проектно-сметной документации запланировано на август 2025 года. В феврале 2026 года планируется заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ. В декабре 2027 года объект должен быть сдан", — прокомментировал Михаил Смирнов.

Кроме того, в сентябре 2025 года планируется передать в экспертизу проект реконструкции театра драмы. Завершение ремонтно-реставрационных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на второе полугодие 2028 года.

Степень готовности здания театра "Грань" составляет 70%.

"Проблема — в необходимости корректировки проектно-сметной документации. Контракт на корректировку предполагается заключить 1 августа текущего года. Само же здание коллектив театра должен начать эксплуатировать в декабре 2026 года", - добавил вице-губернатор.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3