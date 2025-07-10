Самарский Росреестр призвал проверять объекты недвижимости до сделки

Самарский Росреестр рекомендует до подачи документов на регистрацию проверять наличие ограничений в отношении объектов недвижимого имущества.

"Перед покупкой недвижимости необходимо проверить дом, квартиру, земельный участок или гараж на наличие ограничений, арестов или запретов, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. — Чтобы такие ограничения не стали основанием для приостановления государственной регистрации".

Узнать об этом можно, воспользовавшись сервисом Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн":

1) Необходимо перейти на сайт Росреестра — вкладка "Услуги и сервисы".

2) В разделе "Сервисы" выбрать — "Справочная информация по объектам недвижимости".

3) Выбрать тип поиска.

4) Написать адрес недвижимости или кадастровый номер.

Наличие или отсутствие задолженностей можно проверить с помощью сервиса Федеральной службы судебных приставов "Банк данных исполнительных производств".