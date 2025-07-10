Самарский Росреестр призвал проверять объекты недвижимости до сделки

Самарский Росреестр рекомендует до подачи документов на регистрацию проверять наличие ограничений в отношении объектов недвижимого имущества.
"Перед покупкой недвижимости необходимо проверить дом, квартиру, земельный участок или гараж на наличие ограничений, арестов или запретов, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. — Чтобы такие ограничения не стали основанием для приостановления государственной регистрации".
Узнать об этом можно, воспользовавшись сервисом Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн":
1) Необходимо перейти на сайт Росреестра — вкладка "Услуги и сервисы".
2) В разделе "Сервисы" выбрать — "Справочная информация по объектам недвижимости".
3) Выбрать тип поиска.
4) Написать адрес недвижимости или кадастровый номер.
Наличие или отсутствие задолженностей можно проверить с помощью сервиса Федеральной службы судебных приставов "Банк данных исполнительных производств".
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет