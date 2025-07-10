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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский Росреестр призвал проверять объекты недвижимости до сделки

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Росреестр рекомендует до подачи документов на регистрацию проверять наличие ограничений в отношении объектов недвижимого имущества.

"Перед покупкой недвижимости необходимо проверить дом, квартиру, земельный участок или гараж на наличие ограничений, арестов или запретов, — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. — Чтобы такие ограничения не стали основанием для приостановления государственной регистрации".

Узнать об этом можно, воспользовавшись сервисом Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн":

1) Необходимо перейти на сайт Росреестра — вкладка "Услуги и сервисы".
2) В разделе "Сервисы" выбрать — "Справочная информация по объектам недвижимости".
3) Выбрать тип поиска.
4) Написать адрес недвижимости или кадастровый номер.

Наличие или отсутствие задолженностей можно проверить с помощью сервиса Федеральной службы судебных приставов "Банк данных исполнительных производств".

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