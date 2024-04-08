Участок напротив парка Дружбы потребовали вернуть под застройку

ООО "Самарский строительный альянс" вновь пытается вернуть себе квартал в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина — напротив парка Дружбы. Компания подала иск против главы Самары Елены Лапушкиной. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Самарской области.

По данным ИАС Seldon.Basis, владельцем и руководителем ООО "Самарский строительный альянс" является Дмитрий Черныш, уставной капитал общества — 10 тыс. рублей.

Примечательно, что общество было зарегистрировано 26 июля 2016 г., а уже спустя месяц — 29 августа 2016 г. между ним и администрацией Самары был заключен спорный договор о развитии застроенной территории. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

Изначально срок действия договора составлял 10 лет — до 2026 г., однако впоследствии между застройщиком и мэрией возник ряд взаимных претензий. В 2021 г. администрация уже пыталась расторгнуть этот договор в одностороннем порядке, объясняя свои действия тем, что компания нарушает сроки исполнения первого этапа контракта. Однако суд тогда встал на сторону застройщика.

Претензии мэрии сводились к тому, что "Самарский строительный альянс" не подготовил и не утвердил проекты планировки и межевания территории под застройку в установленный договором срок. Однако компании удалось доказать, что ее вины в этом нет, а вот действия администрации города и департамента градостроительства на задержку сроков выполнения работ повлияли.

Впоследствии ООО "Самарский строительный альянс" также через суд добилось продления срока действия договора до 14 лет и одного месяца (вместо изначальных десяти).

В прошлом году компания вновь обратилась в арбитражный суд с требованием обязать главу города предъявить требования о сносе признанных аварийными многоквартирных домов на ул. Печерской, 127 и 137, Канатном переулке, 7, 8, 3а (литеры ДД1Д2д1), 5 и 13, ул. Советской Армии, 70 (литеры О1 и О2) и 68, а также ул. Гастелло, 3, 9 и 11. Это заявление было удовлетворено.

Также суд обязал главу Самары принять решение об изъятии для муниципальных нужд нежилых помещений в подлежащих сносу аварийных домах и земельных участков под ними. Правда, сейчас это решение обжалуется в апелляционной инстанции.