Мэра Самары обязали организовать снос домов напротив парка Дружбы

Решение регионального арбитражного суда о сносе аварийных домов напротив парка Дружбы в Самаре устояло в апелляции. Информация об этом появилась в КАД ВАС.

Инициатором процесса было ООО "Самарской строительный альянс", с которым мэрия еще в августе 2016 г. заключила договор о развитии застроенной территории и в границах ул. Гастелло, Печерской, Советской Армии и Гагарина. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек, а затем строительство новых зданий на освобожденной территории.

Примечательно, что договор о развитии застроенных территорий между администрацией Самары и ООО "Самарский строительный альянс" изначально был заключен на 10 лет, то есть до августа 2026 года. Однако впоследствии общество через суд добилось продления срока действия договора до 14 лет и одного месяца.

Дело в том, что после заключения договора между мэрией и застройщиком возник ряд взаимных претензий, и в 2021 г. администрация пыталась расторгнуть договор в одностороннем порядке, объясняя свои действия тем, что компания нарушает сроки исполнения первого этапа контракта. Однако суд тогда встал на сторону застройщика.

Претензии мэрии сводились к тому, что "Самарский строительный альянс" не подготовил и не утвердил проекты планировки и межевания территории под застройку в установленный договором срок. Однако компании удалось доказать, что ее вины в этом нет, а вот действия администрации города и департамента градостроительства на задержку сроков выполнения работ повлияли.

В прошлом году "Самарской строительный альянс" подал еще один иск против мэра Самары Елены Лапушкиной и городской администрации. Компания потребовала организовать снос аварийных многоквартирных домов на ул. Печерской, 127 и 137, Канатном переулке, 7, 8, 3а (литеры ДД1Д2д1), 5 и 13, ул. Советской Армии, 70 (литеры О1 и О2) и 68, а также ул. Гастелло, 3, 9 и 11. Суд удовлетворил иск частично. Главу города обязали предъявить к собственникам требования о сносе зданий, изъять объекты и землю под ними для муниципальных нужд.

Это решение обжаловал департамент градостроительства Самары, который участвует в деле в качестве третьего лица. Однако его представителям не удалось убедить апелляционную инстанцию в своей правоте, и решение арбитража оставили в силе. Чиновники имеют право продолжить борьбу в кассационном суде.

Между тем "Самарский строительный альянс" получил еще одно уведомление от мэрии о расторжении договора о развитии застроенной территории и вновь подал иск против главы города.