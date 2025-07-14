В Ставропольском районе за 630 млн рублей продают оздоровительный комплекс "Березка"

ООО "Газпром трансгаз Самара" объявило открытый аукцион по продаже оздоровительного комплекса "Березка" площадью 4,8 га, расположенного в Ставропольском районе. Имущество (22 объекта недвижимости, 309 объектов движимого имущества) выставлены единым лотом.

В презентации, опубликованной вместе с другими документами, отмечается, что номерной фонд состоит из 63 номеров. На территории имеются административный корпус, два спальных корпуса, центр досуга с пристроем, открытый бассейн, спортивная площадка, 6 деревянных беседок с мангалами, игровая площадка с горками, хозяйственные постройки и вспомогательные учреждения.

Начальная цена аукциона — 630 млн рублей (525 млн рублей — без НДС), шаг ценовых предложений — 6,2 млн рублей. Торги будут проведены 13 августа.