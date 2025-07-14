В Ставропольском районе за 630 млн рублей продают оздоровительный комплекс "Березка"

ООО "Газпром трансгаз Самара" объявило открытый аукцион по продаже оздоровительного комплекса "Березка" площадью 4,8 га, расположенного в Ставропольском районе. Имущество (22 объекта недвижимости, 309 объектов движимого имущества) выставлены единым лотом.
В презентации, опубликованной вместе с другими документами, отмечается, что номерной фонд состоит из 63 номеров. На территории имеются административный корпус, два спальных корпуса, центр досуга с пристроем, открытый бассейн, спортивная площадка, 6 деревянных беседок с мангалами, игровая площадка с горками, хозяйственные постройки и вспомогательные учреждения.
Начальная цена аукциона — 630 млн рублей (525 млн рублей — без НДС), шаг ценовых предложений — 6,2 млн рублей. Торги будут проведены 13 августа.
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет