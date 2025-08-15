16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Выселение очередного коттеджного поселка с Прорана забуксовало в суде

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура проигрывает судебный процесс по сносу коттеджного поселка, построенного компанией "Фобос" на волжском острове Проран (Поджабный). В четверг, 14 августа, областной суд отказал в удовлетворении апелляционного представления Самарского межрайонного природоохранного прокурора.

Из материалов дела следует, что предметом спора стали 13 домов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0801001:20 (берег протоки "Воложка). Ответчиками по делу на сайте суда указаны коллективные собственники земельного участка площадью 2,3 га, когда-то предоставленного властями под турбазу ООО "Самараметроспецстрой". Участок в 82 квартале Пригородного лесничества передавался в аренду на 25 лет. Впоследствии право аренды перешло ООО "Фобос", который стал строить базу, заключив договора подряда с 13 физическими лицами.

В результате на территории объекта культурно-оздоровительной деятельности появились 12 двухэтажных и трехэтажный дома площадью от 86 до 191 кв. метра с электрическим отоплением. Владельцы коттеджей просудили собственность на них, а также выкупили землю под ними минуя торги. 

В 2024 г. Самарский межрайонный природоохранный прокурор потребовал признать эти дома  самовольными строениями и снести. В конце апреля 2025 г. судья Самарского районного суд Светлана Теплова частично удовлетворила иск прокуратуры — из земельного участка, принадлежавшего ответчикам, исключены 624 кв. м, которые совпадают с водоохранной полосой.

14 августа в апелляционной инстанции данное решение устояло. По словам представителя истца, прокуратура будет его опротестовывать.

Среди ответчиков по иску Максим Купцов — сын бизнесмена, главы регионального представительства "Ростеха" Владимира Купцова. Купцов-младший опосредовано уже фигурировал в другом разбирательстве вокруг земель на Проране. В 2024 г. был вынесен приговор по уголовному делу о хищении 40 га на острове, выведенных через ООО "Эра", совладельцем которого является Максим Купцов.

Как сообщал тогда Александр Хинштейн (на то время депутат Госдумы. — Прим. Волга Ньюс), в 2014-2016 гг. участки в городской зоне отдыха были выведены через рейдерскую схему в пользу "Эры", чьим соучредителем в то время был Иван Ефанов — сын бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Сделки легализовались через 11-й апелляционный арбитражный суд, которым тогда руководил Ефанов-старший. При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась "Эре" в 100 раз дешевле, за 46,5 млн рублей.

Ситуация с землей на Проране оказалась в центре внимания Александра Хинштейна и правоохранителей после публикации объявления о продаже 10 га земли на острове за 1 млрд рублей. Продать пытались землю, принадлежавшую Купцовым и связанным с ними лицам.

Обвиняемыми по делу о мошенничестве в итоге стали экс-директора фирмы "Эра" Олег Купцов и Сергей Кузин, а также экс-начальник отдела Самарского БТИ Андрей Зуев. В июле 2024 г. Самарский районный суд прекратил уголовное преследование за истечением срока давности. При этом сами обвиняемые признали вину, согласившись с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям. Впоследствии постройки, находившиеся на этом участке, в том числе дом Ефанова-старшего, были снесены

