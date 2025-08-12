16+
Облсуд рассмотрит иск к экс-главе Шестого кассационного суда Ефанову

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд должен рассмотреть иск самарской межрайонной природоохранной прокуратуры и ТУ Росрыболовства к экс-главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову, создателю компании "Тон-Авто" Александру Курылину, ООО "Эра" и другим. По информации облсуда, речь в иске идет о возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

Указывается, что иск уже рассматривали в нижестоящей инстанции — суде Ленинского района Самары.

"Согласно акту по результатам выездного обследования и заключения специалиста (кадастрового инженера) в береговой полосе водного объекта (Саратовское водохранилище) на острове проведены работы по поднятию уровня земельных участков путем насыпи песка. На указанных участках произошло изменение рельефа за счет насыпи песка и строительных работ. При этом площади земельных участков составляют: 4989 кв. м., 4995 кв. м., 4975 кв. м. Таким образом, общая площадь засыпки песком с целью поднятия уровня земельных участков в береговой полосе Саратовского водохранилища, составит 14959 кв. м.", — следует из опубликованного решения суда Ленинского района Самары.

Один земельный участок принадлежал Курылину и супруге, второй — г-ну Афанасьеву И. А., третий — Александру Ефанову. Все они имели вид разрешенного использования "ведение садоводства". Суд также указывает, что участки находятся на острове Поджабный (Проран).

"В период паводка на водохранилище затопленные участки здесь являются местами нереста (лещ, судак, щука, язь, плотва, густера, окунь, уклея, карась серебряный), в качестве которых, в зависимости от уровня и продолжительности весеннего паводка, а также видовой принадлежности рыб, используются заросшие мелководья, заливы, закоряженные участки, озера и заливаемые луговые участки", — указано в материалах суда.

Согласно расчетам специалистов, Курылины, Афанасьев и Ефанов причинили биоресурсам вред не меньше чем на 411 тысяч рублей. В время судебного разбирательства служители Фемиды решили, что работы по поднятию уровня участка были проведены во время его владения ООО "Эра". В итоге суд постановил: "Взыскать с ООО "Эра" (ИНН 6319690381) в доход федерального бюджета сумму ущерба в размере 411 618 руб.".

Напомним, ранее на Поджабном снесли 11 незаконных домов Курылиных, Ефанова и их соседей. При проверке исполнения решения суда тогда еще депутат Госдумы Александр Хинштейн и сотрудники надзорных органов заметили, что произошла дополнительная отсыпка берега.

ООО "Эра" в СМИ уже называли "семейной фирмой Ефанова". И решение о конфискации незаконно приобретенных земель на Поджабном утвердил Верховный Суд РФ. 

Интересно, что в отношении Курылина ранее возбуждали уголовное дело о даче взятки Ефанову. Но потом оно было прекращено.

Шестой кассационный суд возглавлял Александр Ефанов до августа 2023 г. Его полномочия досрочно прекратила ВККС после дисциплинарного взыскания.

