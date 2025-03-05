Верховный Суд вынес решение по делу "об украденных" землях на острове Поджабный

Верховный Суд РФ признал законным решение о конфискации земель на острове Поджабный и отказал в передаче кассационной жалобы. Об этом сказано в решении суда, которое имеется в распоряжении Волга Ньюс.

В судебной инстанции вынесено новое решение относительно земель на острове Поджабный (Проран). В незаконном выводе земель там подозревали "семейную фирму" теперь уже бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Вернуть земли самарцам пыталась Генпрокуратура. Решением Октябрьского райсуда Самары от 14 ноября 2023 г. исковые требования заместителя Генпрокурора РФ, действующего в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования Самара, удовлетворены. Апелляционным определением Самарского облсуда от 9 февраля 2024 г. решение районного суда оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 24 июля 2024 г. решение райсуда и апелляционное определение оставлены без изменения Но в кассационной жалобе интересантов был поставлен вопрос об отмене судебных постановлений.

В вынесенном 3 марта 2025 г. решении (есть в распоряжении Волга Ньюс) Верховного Суда отмечено, что предоставление в собственность участка при отсутствии объектов недвижимости или площадью значительно превышающей площадь объекта недвижимости с учетом условий его эксплуатации может свидетельствовать о выкупе участка в обход установленных законом процедур приватизации.

"Судебные инстанции установили, что с 2015 по 2017 г. на земельных участках фактически возведено шесть незавершенных строительством объектов и два фундамента, которые не подключены к коммунальным сетям, на остальные 12 объектов, которые были поставлены на кадастровый учет и на которые зарегистрировано право собственности ООО "Хорс", не возведены и не существуют, о чем также свидетельствуют акты осмотра от 16 июня 2023 г., от 31 июля 2023 г. и от 23 октября 2023 года. Таким образом вывод судебных инстанций об отсутствии у ООО "Хорс" права на приобретение земельных участков, находящихся в государственной собственности, соответствует действующему законодательству", — указано в решении суда.

Из материалов суда следует, что при применении последствий недействительности суды пришли к выводу, что спорные участки относятся к землям, госсобственность на которые не разграничена, распоряжение которыми осуществляется органом местного самоуправления, при этом перераспределение таких полномочий не приводит к выбытию участков из государственной собственности. Таким образом возврат в публичную собственность спорных земельных участков, приобретенных с нарушением закона, обеспечивает и интересы органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение госсобственностью.

"Раздел земельных участков, приобретенных ООО "Хорс" по договорам купли-продажи от 19 сентября 2018 г., 12 октября 2018 г. и 18 октября 2018 г., не исключает возможности их возврата в предусмотренном пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку вновь образованные земельные участки находятся у приобретателя по сделке", — указано в судебном решении.



Также отмечено, что поскольку ООО "Хорс" не возведены объекты в рамках проекта "Дом отдыха" и в публичный реестр внесены недостоверные сведения о завершении строительства 12 гостевых домов и сопутствующей инфраструктуры, то иск прокурора о признании отсутствующим права собственности удовлетворен правомерно.

В итоге суд постановил: ООО "Хорс" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ отказать.

Напомним, по версии правоохранителей, ранее директор ООО "Хорс" Дмитрий Полянский отдал в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество", — сообщалось в предварительной версии в связи с возбуждением уголовного дела.

Полянский представил перед судом по уголовному делу. Недавно в его процессе была назначена экспертиза. Она должна уточнить стоимость земельных участков, которые, предположительно, и были украдены у государства.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер — директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, — комментировал ранее в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. — На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский — не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат — начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

Кстати, на Поджабном уже снесли незаконно построенные дома экс-судьи, бывшего мэра, жены депутата и "друзей".