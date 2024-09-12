"Остров невезения": на Проране снесли 11 незаконных домов экс-судьи, бывшего мэра, жены депутата и "друзей"

В четверг, 12 сентября, депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных органов проверили исполнение решения суда по сносу 11 незаконных строений на острове Проран.

Скандал разразился после того, как выяснилось, что принадлежащие государству (и любимые отдыхающими самарцами) земли здесь вывели в частную собственность через "семейную фирму" теперь уже бывшего судьи Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

На острове Проран, кажется, свежая насыпь песка. Еще недавно здесь у старого сухого дерева причудливой формы строились дома для "уважаемых людей". Как оказалось позже — незаконно.

"Должник Тырина — в полном объеме снос самовольной постройки произведен в июле текущего года, — зачитывает на месте Александр Хинштейн. — Должник Купцова — это супруга депутата Самарской губернской думы Владимира Купцова — ей вменена просрочка в 250 тысяч рублей за несвоевременный снос. Должники Курылин и Курылина, муж с женой. А Курылин, как мы помним, соратник Ефанова, заочно обвиненный в даче взятки и в настоящий момент находящийся в международном розыске. Ефанов — в ходе выезда 5 августа было установлено, что требование о сносе исполнено. Произведен расчет судебной неустойки, которая составила в отношении Ефанова 1 млн 400 тысяч рублей, в отношении Полянского 840 тысяч. Полянский, напоминаю, находящийся сейчас под стражей фигурант двух уголовных дел, одно из которых уже "прошло" в суде, директор "семейных" фирм господина Ефанова "Эра" и "Хорс", обвиняемый в мошенничестве, связанном с незаконным хищением земель в интересах семейных фирм Ефанова, доверенное лицо семьи Ефанова. В частности, его брат работал начальником отдела материально-технического обеспечения Шестого кассационного суда, а до этого также работал с господином Ефановым в Арбитражном суде Самарской области. На него было оформлено шесть договоров доверительного управления квартирами, принадлежащими сыну Ефанова и его жене. Аффилированность их абсолютно очевидна и появление дома здесь, в этой зоне, вполне этим обьяснимо".

На этом история не закончилась. Прокуратура обратилась в суд с исками к бывшим собственникам, чтоб взыскать с них средства за причинение ущерба водно-биологическим ресурсам ввиду проведения работ в водоохранной зоне без соответствующих разрешений.

"В настоящее время иски рассматриваются в суде. Решение еще не принято", — рассказал Александру Хинштейну на месте представитель прокуратуры.

Как отмечает сам Александр Хинштейн — точка в этой истории пока не поставлена.

"Я для себя буду считать эту историю завершенной тогда, когда эти земли станут рекреационной зоной для жителей Самары. Так, как это было исторически всегда. Эту цель я изначально декларировал, говоря, что Поджабный, Проран, должен быть местом отдыха для всех самарцев, а не только для богатых и знаменитых", — рассказал парламентарий.

Представитель Госдумы и сотрудники надзорных органов также заметили во время проверки, что произошла дополнительная отсыпка берега.

"Это значит, что сокращена водная акватория, что является грубейшим нарушением закона. Водный ресурс — федеральная собственность. Никто не вправе увеличивать свои участки за счет воды. Поэтому отдельно мы с коллегами этот вопрос будем прорабатывать. Я считаю, что и за это Ефанов и его компания должны заплатить", — говорит парламентарий.

Александр Хинштейн также отметил, что есть основания полагать, что не только Ефанов и его друзья использовали разные схемы, чтоб заполучить земли на острове. В том числе есть вопросы к членам семьи бывшего губернатора Дмитрия Азарова, "чье хозяйство расположено недалеко".

Напомним, этим летом Самарский районный суд завершил дело о хищении земель "семейной фирмой" экс-судьи Александра Ефанова на острове Поджабный. Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд, тем не менее, признал их виновными.

Упомянутый Александр Курылин — бывший мэр Жигулевска. Он был объявлен в розыск по делу о даче взятки.