Самарский районный суд завершил дело о приватизации земли на острове Поджабный

Самарский районный завершил уголовное дело о хищении "семейной фирмой" бывшего главы Шестого кассационного суда Александра Ефанова 40 га земли на реликтовом острове Поджабном. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Несмотря на прекращение уголовного преследования трех обвиняемых (экс-директоров фирмы "Эра" Олега Купцова, Сергея Кузина и экс-начальника отдела Самарского БТИ Андрея Зуева) за истечением срока давности (преступление произошло 10 лет назад), суд, тем не менее, признал их виновными.

Как цитирует судью Александр Хинштейн, в резулятивной части решения судья Валентина Сабанова четко огласила: "Купцов, Кузин, Зуев совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"

Депутат уточнил, что сами обвиняемые также признали вину, согласившись с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям.

"Таким образом, судом установлено, что преступление имело место, государству и обществу нанесен ущерб, однако, в связи с истечением 10-летнего срока давности, виновные к уголовной ответственности привлекаться не будут, - прокомментировал Александр Хинштейн. - Как инициатор возбуждения этого уголовного дела, считаю такой результат более, чем успешным. Тем более, что самая главная задача выполнена: украденная у самарцев земля возвращена государству по иску Генпрокуратуры, а построенные на ней дома (включая роскошное шале судьи Ефанова) сносятся, как самострой. Теперь здесь снова будет общедоступная зона отдыха для горожан. Самому Ефанову эта история уже стоила карьеры".

При этом депутат назвал находившихся на скамье подсудимых Купцова, Кузина и Зуева "стрелочниками", в то время как "реальные организаторы аферы пока остаются за кадром".

"Впрочем, как любит говорить сам "золотой судья", еще не вечер. В отличие от мошенничества, сроки давности по статье "взятка" истекут не скоро", - заключил Александр Хинштейн.