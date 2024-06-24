На Поджабном разбирают дома "золотого судьи" Ефанова

В сети появились видеокадры разбора "шале" теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Судя по видео, которое опубликовал Евгений Щекин в группе "ЕЩЕ Самара", на месте работают несколько человек и техника.
Ранее сообщалось, что ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о приватизации 40 га муниципальных земель на острове Поджабный. Как сообщал при этом депутат Госдумы Александр Хинштейн, речь идет о земельных участках, которые, по его мнению, экс-председатель 6-го кассационного суда Александр Ефанов приобрел по заниженной цене, фактически получив взятку.
По словам депутата, в 2014–2016 гг. участки в городской зоне отдыха были выведены через рейдерскую схему в пользу ООО "Эра", чьим соучредителем был сын Ефанова Иван (ныне передал актив теще). Сделки легализовались через 11-й апелляционный арбитражный суд, которым тогда руководил Ефанов. При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась "Эре" в 100 раз дешевле, за 46,5 млн рублей.
На фоне скандала и многочисленных публикаций в СМИ, Высшая квалификационная коллегия судей России наложила на Александра Ефанова дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи. Кроме того, Ефанова лишили 1-го квалификационного класса. В июне ВККС РФ объявила очередной конкурс на пост председателя Шестого кассационного суда.
Тем временем суд постановил вернуть государству земли на Первой просеке в Самаре, которые были выведены другой аффилированной Ефанову фирме — "Хорс".
Также 18 апреля гордума Самары единогласно внесла изменения в генеральный план города.
"Земли, ранее украденные "семейными" фирмами экс-председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова (40 га на острове Поджабном и 3,8 га на 1-й просеке) — вновь переведены из категории ИЖС в рекреационные зоны", — комментировал это решение Александр Хинштейн в соцсетях.
По его данным, по искам Генпрокуратуры оба участка конфискованы в федеральную собственность, а коммерческая застройка на них становится невозможной.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?