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Высшая квалифколлегия судей РФ объявила очередной конкурс на пост председателя Шестого кассационного суда

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалифколлегия судей РФ в третий раз объявила конкурс на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Пост главы Шестого кассационного суда освободился после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова.

Первый конкурс прошел в сентябре 2023 года и был признан не состоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявке.

 

Напомним также, что в феврале 2024 года конкурс прошел второй раз: были рассмотрены кандидатуры двух соискателей должности главы Шестого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Самаре, — Игоря Пака (зампредседателя Шестого кассационного суда) и Ивана Семенова (зампредседателя Верховного суда республики Башкортостан). Однако Высшая квалифколлегия судей РФ отказала в рекомендации Ивану Семенову, а Игорь Пак добровольно снял с конкурса свою кандидатуру. 

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