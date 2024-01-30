На пост председателя Шестого кассационного суда заявились два кандидата

Кандидатуры двух соискателей должности главы Шестого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Самаре - Игоря Пака и Ивана Семенова - будут рассмотрены 5 февраля на заседании Высшей квалификационной коллегии судей. Это следует из повестки заседания, опубликованной на ВККС.
Игорь Пак сейчас является заместителем председателя Шестого кассационного суда, Иван Семенов — заместителем председателя Верховного суда Республики Башкортостан.
Напомним, пост главы Шестого кассационного суда освободился после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова.
Также 5 февраля ВККС рассмотрит заявления Эдуарда Абрамова о прекращении его полномочий судьи Самарского гарнизонного военного суда, Татьяны Тураевой о прекращении ее полномочий судьи 6-го КСОЮ и Алексея Харламова о прекращении его полномочий судьи 11-го арбитражного апелляционного суда.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...