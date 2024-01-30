На пост председателя Шестого кассационного суда заявились два кандидата

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Кандидатуры двух соискателей должности главы Шестого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Самаре - Игоря Пака и Ивана Семенова - будут рассмотрены 5 февраля на заседании Высшей квалификационной коллегии судей. Это следует из повестки заседания, опубликованной на ВККС.