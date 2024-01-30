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На пост председателя Шестого кассационного суда заявились два кандидата

МОСКВА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кандидатуры двух соискателей должности главы Шестого кассационного суда общей юрисдикции, расположенного в Самаре - Игоря Пака и Ивана Семенова - будут рассмотрены 5 февраля на заседании Высшей квалификационной коллегии судей. Это следует из повестки заседания, опубликованной на ВККС.

Игорь Пак сейчас является заместителем председателя Шестого кассационного суда, Иван Семенов — заместителем председателя Верховного суда Республики Башкортостан.

Напомним, пост главы Шестого кассационного суда освободился после дисциплинарного взыскания ВККС в виде досрочного прекращения полномочий судьи Александра Ефанова.

Также 5 февраля ВККС рассмотрит заявления Эдуарда Абрамова о прекращении его полномочий судьи Самарского гарнизонного военного суда, Татьяны Тураевой о прекращении ее полномочий судьи 6-го КСОЮ и Алексея Харламова о прекращении его полномочий судьи 11-го арбитражного апелляционного суда.

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