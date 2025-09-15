Облсуд смягчил приговор "душеприказчику" экс-главы 6 кассации Ефанову

Самарский областной суд пересмотрел приговор директору фирмы Дмитрию Полянскому. Его обвиняли в мошенничестве с выводом участков из госсобственности.

Напомним, Дмитрий Полянский был директором ООО "Хорс". Сообщалось, что директор ООО "Хорс" в 2014 г. организовал преступную схему для получения земельных участков в границах первой и второй просек Самары, имеющих выход к берегу Волги. На землях в этих границах начали строительство 12 гостевых домов под видом комплекса "Дом отдыха". В 2016 г. изготовлена фиктивная техническая документация на строения, зарегистрировано право собственности на незаконно возведенные объекты недвижимости. Это позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости. В результате организация незаконно приобрела три участка общей площадью 3,8 га, причинив ущерб администрации города на сумму более 100 млн рублей. По иску Генпрокуратуры РФ в 2023 г. землю суд вернул в госсобственность. Суд Самарского района Самары назначил Полянскому восемь лет колонии общего режима.

Полянского называли "душеприказчиком" семьи теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер — директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, — рассказывал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. — На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский — не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат — начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

Из материалов облсуда стали известны некоторые детали обвинения Полянского. Например, указано, что в нарушение ст. 55 Градостроительного кодекса представители департамента строительства Самары на место расположения не выезжали, наличие предусмотренных разрешением на строительство объектов не проверяли, запросы в уполномоченные органы не направляли, достоверность представленных документов не выясняли, соответствие разрешенного использования земельного участка не устанавливали. В результате этого незаконно и необоснованно выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

"Об отсутствии 12 гостевых домов, а также элементов благоустройства, коммунальных и инженерных систем, как на момент выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, регистрации права собственности, так и предоставления земельных участков в собственность, в том числе свидетельствуют показания вышеуказанных лиц, представителей подрядной организации, строившей спорные объекты недвижимости, а также результаты наблюдения средств объективного контроля. Из космических снимков, представленных АО, следует, что с 2016 по 2017 гг. возведены лишь четыре жилых дома", — указано в материалах суда.

Но в то же время облсуд пришел к выводу, что определенный судом первой инстанции срок лишения свободы — восемь лет, хоть и не выходит за пределы санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы, но фактически приближен к верхней границе его санкции. В связи с этим его нельзя признать справедливым, соответствующим степени общественной опасности содеянного, степени фактического участия осужденного, выполненной им роли в преступлении. Также облсуд отметил, что в рамках рассмотрения дела ДУИ заявил гражданский иск более чем на 14 млн рублей. Но по иску Генпрокурора Октябрьский районный суд уже вернул участки, о которых идет речь, в госсобственность.

В результате облсуд постановил: гражданский иск оставить без рассмотрения и разъяснить представителям департамента управления имуществом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, наказание Полянскому решили смягчить до пяти лет лишения свободы. Указано, что решение еще может быть обжаловано в тот самый Шестой кассационный суд.