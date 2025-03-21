В Самаре вынесли приговор "душеприказчику" экс-главы 6 кассации Ефанова

Самарский районный суд вынес приговор в отношении директора строительной организации Дмитрия Полянского, сообщает областная прокуратура. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что директор ООО "Хорс" в 2014 г. организовал преступную схему для получения земельных участков в границах первой и второй просек Самары, расположенных в центральной части города и имеющих выход к берегу реки Волги. На землях в этих границах было начато строительство 12 гостевых домов под видом комплекса "Дом отдыха".

В 2016 г. изготовлена фиктивная техническая документация на строения, зарегистрировано право собственности на незаконно возведенные объекты недвижимости. Это позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости.

В результате организация незаконно приобрела три земельных участка общей площадью 3,8 га, причинив ущерб администрации города на сумму более 100 млн рублей.

По иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2023 г. земельные участки судом возвращены в государственную собственность.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, Полянского называли "душеприказчиком" семьи теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер — директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, — рассказывал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. — На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский — не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат — начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

В феврале 2025 г. администрация Самары обратилась в арбитражный суд с требованием снести коттеджи на 1-й просеке. Пока рассматривается иск властей, суд запретил любые регистрационные действия в отношении компании. В марте "Хорс" заявил о намерении признать себя банкротом.