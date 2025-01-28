Суд над "душеприказчиком" экс-главы кассационного суда Ефанова возобновят после возвращения судьи

В процессе по делу директора ООО "Хорс" Дмитрия Полянского возник временный перерыв. Очередное заседание должно было состояться 28 января, но было отложено из-за болезни судьи, который ведет этот процесс. Как уточнили в суде Самарского района региональной столицы, в прошлое заседание вызывали свидетелей, процесс пока не окончен.

Напомним, Полянского называли "душеприказчиком" семьи теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер - директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, - рассказывал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. - На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский - не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат - начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

Во время обсуждения избрания меры пресечения Полянскому в суде следователь открыла некоторые детали его обвинения. Как считали правоохранители, директор ООО "Хорс" с корыстной целью незаконного обогащения представил в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков между 1-й и 2-й просеками и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество. Ущерб в данном случае составил не менее 14 млн рублей", - открывала информацию обвинения суду следователь. Правоохранители также считали, что к преступлению могут быть причастны неустановленные лица, входящие в преступную группу.

Недавно также прокуратура обжаловала в кассационной инстанции отмену возбуждения уголовного дела по факту дачи взятки самому Александру Ефанову. Уголовное дело было возбуждено в отношении основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина.