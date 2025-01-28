16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд над "душеприказчиком" экс-главы кассационного суда Ефанова возобновят после возвращения судьи В суд передано дело о взятках высокопоставленного снабженца МВД Директора самарской УК отправили в колонию за мошенничество с деньгами жильцов Осужденного за махинации на миллионы депутата Майера лишили полномочий В Самарской области осудили водителя Toyota Land Cruiser, устроившего смертельное ДТП

Суды Происшествия

Суд над "душеприказчиком" экс-главы кассационного суда Ефанова возобновят после возвращения судьи

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 636
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В процессе по делу директора ООО "Хорс" Дмитрия Полянского возник временный перерыв. Очередное заседание должно было состояться 28 января, но было отложено из-за болезни судьи, который ведет этот процесс. Как уточнили в суде Самарского района региональной столицы, в прошлое заседание вызывали свидетелей, процесс пока не окончен.

Напомним, Полянского называли "душеприказчиком" семьи теперь уже бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

"Вслед за иском Генпрокуратуры о возврате земель, украденных семейной фирмой экс-председателя 6-й кассации, следствие задержало ключевого участника этих афер - директора ефановских фирм "Хорс" и "Эра" Дмитрия Полянского, - рассказывал в соцсетях на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. - На эти ООО, где соучредителем значился сын судьи, выводились земли в природоохранных зонах Самары: на 1-й просеке и на о. Поджабный. По обеим аферам возбуждены уголовные дела о мошенничестве, в рамках которых Полянский и задержан. Прокуратура уже вышла в суд с требованием его ареста. Полянский - не просто "Фунт", это "душеприказчик" Ефановых. На него оформлено шесть договоров доверительного управления их квартирами, а его брат - начальник отдела МТО 6-й кассации. Он же заключал с судьей Ефановым договор продажи земель на Поджабном".

Во время обсуждения избрания меры пресечения Полянскому в суде следователь открыла некоторые детали его обвинения. Как считали правоохранители, директор ООО "Хорс" с корыстной целью незаконного обогащения представил в департамент управления имуществом Самары заявление о предоставлении в собственность участков между 1-й и 2-й просеками и недостоверные сведения о наличии объектов недвижимости, а также обоснование для эксплуатации базы отдыха.

"Получил путем обмана право на выкуп. После этого был заключен договор купли-продажи, из-за чего ООО "Хорс" приобрело право собственности на чужое имущество. Ущерб в данном случае составил не менее 14 млн рублей", - открывала информацию обвинения суду следователь. Правоохранители также считали, что к преступлению могут быть причастны неустановленные лица, входящие в преступную группу.

Недавно также прокуратура обжаловала в кассационной инстанции отмену возбуждения уголовного дела по факту дачи взятки самому Александру Ефанову. Уголовное дело было возбуждено в отношении основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2