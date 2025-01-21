Прокуратура снова обжалует закрытие дела о взятке экс-судье Ефанову

Прокуратура внесла кассационное представление на решения судов о признании незаконным возбуждения уголовного дела в отношении основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина. Ранее следствие считало, что он дал взятку теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову.

Напомним, речь в уголовном деле идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова.

Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин сейчас может находиться в Арабских Эмиратах. Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова.

Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой - якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. 11 ноября Мосгорсуд оставил это решение в силе.

"Постановление следователя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Сухова С.В. о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2023 г. признано незаконным. Постановлено: обязать устранить допущенное нарушение.

В апелляционном представлении первый заместитель Замоскворецкого межрайонного прокурора Москвы С.Михеев выражает несогласие с постановлением суда и находит его незаконным и необоснованным. Свою позицию он мотивирует тем, что, по версии следствия, Курылин в здании Шестого кассационного суда (находится в Железнодорожном районе. - Прим. Волга Ньюс) передал Ефанову взятку в виде скидки на аренду автомобилей в особо крупном размере. Договоры аренды транспорта с правом последующего выкупа были заключены 1 марта 2019 г. и 24 декабря 2019 г. в адрес, что не относится к территориальной подследственности Ленинского МСО СУ СК РФ по Самарской области", - указано в документах Мосгорсуда.

Из документов следует, что между Ефановым и Курылиным существовал договор аренды. Оба они были допрошены по делу, но не дали пояснений относительно фактического места подписания договоров и места передачи автомобиля. При этом 1 марта 2019 г. и 24 декабря 2019 г. (когда шли переговоры) являлись рабочими днями, то есть Ефанов должен был находиться на рабочем месте в здании Шестого кассационного суда. Автомобиль также использовался на территории Железнодорожного района.

При этом адвокат Курылина заявляла, что здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции открылось лишь 28 ноября 2019 года. Однако, как отметили в прокуратуре, в этот период Шестому кассационному суду было предоставлено во временное пользование помещение на той же территории. Суды согласились не с прокуратурой, а с адвокатом.

Волга Ньюс направлял запрос в прокуратуру Москвы с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе уголовного дела. На этой неделе мы получили ответ.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщил, что прокуратура снова обжалует решение суда о закрытии уголовного дела. Конкретнее - кассационное представление подано еще 19 декабря 2024 года. Но на настоящий момент оно не рассмотрено.