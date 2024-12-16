Стали известны подробности уголовного дела о взятке экс-судье Александру Ефанову

Мосгорсуд опубликовал решение по жалобе прокуратуры на отмену нижестоящим судом возбуждения уголовного дела о предполагаемой взятке теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Само уголовное дело возбуждали в отношении предполагаемого взяткодателя, основателя компании "Тон-Авто" и бывшего главы Жигулевска Александра Курылина.

Напомним, Курылин с 2006 по 2008 г. работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". С 2008 по 2013 г. он был мэром Жигулевска, потом вернулся в бизнес "Тон Авто". Уголовное дело о даче взятки Александру Ефанову, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года.

Речь идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно.

По данным источников Волга Ньюс, Курылин сейчас может находиться в Арабских Эмиратах. Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. И, гипотетически, опираясь, в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова.

Меж тем адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЗАО "Тон Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. 11 ноября Мосгорсуд оставил это решение в силе. Сейчас оно опубликовано.

"Постановление следователя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Сухова С. В. о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2023 г. признано незаконным. Постановлено обязать устранить допущенное нарушение.

В апелляционном представлении первый заместитель Замоскворецкого межрайонного прокурора Москвы С. Михеев выражает несогласие с постановлением суда, находя его незаконным и необоснованным. Ссылаясь на нормы действующего законодательства и разъяснения Верховного Суда РФ, свою позицию автор представления мотивирует тем, что по версии следствия Курылин А. И., находясь в здании Шестого кассационного суда общей юрисдикции передал председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Ефанову А. А. взятку в виде предоставления скидки на аренду автомобилей в особо крупном размере. Основанием для удовлетворения жалобы послужило то, что договора аренды транспортного средства без экипажа с правом последующего выкупа заключены 1 марта 2019 г. и 24 декабря 2019 г. в адрес, что не относится к территориальной подследственности Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области", — указано в документах Мосгорсуда.

Из документов следует, что между Ефановым и Курылиным был договор аренды. Оба они были допрошены по делу, но не дали пояснений относительно фактического места подписания договоров и фактического места передачи автомобиля. При этом 1 марта 2019 г. и 24 декабря 2019 г. (когда шли переговоры) являлись рабочими днями, когда Ефанов должен был находиться на рабочем месте в здании Шестого кассационного суда. Автомобиль же использовался на территории Железнодорожного района.

При этом адвокат Курылина заявляла, что здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции открыто лишь 28 ноября 2019 года.

Но, как отметили в прокуратуре, в указанный период Шестому кассационному суду общей юрисдикции было предоставлено во временное пользование помещение по той же территориальности. Но суды согласились не с прокуратурой, а с адвокатом.

Волга Ньюс отправил запрос в надзорное ведомство, чтоб узнать дальнейшую судьбу уголовного дела.