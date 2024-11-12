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Суды Происшествия

Мосгорсуд решил закрыть дело о взятке экс-судье Александру Ефанову

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Московский городской суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда Москвы относительно уголовного дела, которое возбуждали в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" Александра Курылина. Последнего обвиняли в даче взятки теперь уже бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову.

Александр Курылин Александр Курылин
Фото: Архив «ВН»

Напомним, Курылин с 2006 по 2008 г. работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". С 2008 по 2013 г. он был мэром Жигулевска, потом вернулся в бизнес "Тон Авто". Уголовное дело о даче взятки Александру Ефанову, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года.

Речь идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно.

По данным источников Волга Ньюс, Курылин сейчас может находиться в Арабских Эмиратах. Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. И, гипотетически, опираясь в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова.

Меж тем, адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЗАО "Тон Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории.

11 ноября Мосгорсуд оставил это решение в силе — информация отображается на сайте инстанции. На судебное решение еще можно подать жалобу в кассационную инстанцию.

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