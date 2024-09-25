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Преступления Происшествия

Суд нашел "ошибку" в уголовном деле о взятке бывшему судье Александру Ефанову

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЗАО "Тон Авто" Александра Курылина вынесено с ошибкой - якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории.

Александр Курылин Александр Курылин
Фото: Архив «ВН»

Теперь решение Замоскворецкого районного суда обжалует прокуратура. При этом интересно, что уголовное дело некоторое время назад забрали на расследование из Самары в Москву, якобы потому, что фигуранты дела могут воспользоваться связями и надавить на следствие.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. И, гипотетически, опираясь в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова.

Напомним, Курылин с 2006 по 2008 г. работал в собственной компании ЗАО "Тон Авто". Мэром Жигулевска он был с 2008 по 2013 г., потом вернулся в бизнес "Тон Авто". Уголовное дело о даче взятки, по которому его могли бы опросить или допросить, было возбуждено 29 ноября 2023 года.

Курылин арестован заочно за дачу взятки - теперь Александру Ефанову. Речь идет о машине Toyota, полученной Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова.

Адвокаты Курылина пытались обжаловать заочный арест, но безуспешно.

По данным источников Волга Ньюс, Курылин сейчас может находиться в Арабских Эмиратах.

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