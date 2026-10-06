Появились подробности задержания ФСБ агента украинских спецслужб в Самарской области

Стали известны подробности задержания агента украинских спецслужб, который под руководством куратора провел теракт на Куйбышевском НПЗ.

Напомним, задержанный в Самарской области диверсант Сергей Окрушко совершил подрыв трансформаторной подстанции НПЗ в июле 2023 года. Накануне стало известно, что он получил 23 года лишения свободы.

В УФСБ по Самарской области предоставили видео, на котором зафиксированы момент закладки взрывного устройства, а также показания Окрушко.

На видео задержанный говорит, что он уроженец Украины. Как-то с ним познакомился человек, представился Александром и предложил ехать в Россию, устроиться на серьезный объект (например, нефтеперерабатывающее предприятие), вести наблюдение, собирать информацию. В Интернете он нашел объявление о том, что в Самарской области на НПЗ требовался электромонтер.

"Время от времени связывался со своим куратором, Александром. Сначала он просил собрать информацию, например, как работает охрана. После чего пошли задания - посмотреть, может быть, что-то поджечь. В итоге забрал взрывчатку и течение недели заносил на завод. Потом заложил устройство. Ну и после закладки взрыв произошел не по таймингу, а практически сразу. Я пытался выехать в Турцию через Казахстан, как говорил куратор. На границе с Казахстаном уже задержали", - рассказал сам диверсант.

"ФСБ России вновь обращает внимание, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан в преступную деятельность под предлогом предоставления убежища в странах Европы и выплаты крупного гонорара, но, как правило, не выполняют своих обещаний. При этом желание получить "легкие деньги" оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.