16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец похитил продукты из магазина, а затем выкинул их, спасаясь от погони полиции Селянка из Кинель-Черкасского района похитила у приятельницы деньги через банковское приложение Стали известны подробности задержания 14-летней девушки-террористки из Самары В Самаре задержали мигранта с поддельными документами, который пытался подкупить полицию Директор строительной фирмы пойдет под суд за хищение более 36 млн руб. у граждан

Преступления Происшествия

Появились подробности задержания ФСБ агента украинских спецслужб в Самарской области

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 563
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны подробности задержания агента украинских спецслужб, который под руководством куратора провел теракт на Куйбышевском НПЗ.

Напомним, задержанный в Самарской области диверсант Сергей Окрушко совершил подрыв трансформаторной подстанции НПЗ в июле 2023 года. Накануне стало известно, что он получил 23 года лишения свободы.

В УФСБ по Самарской области предоставили видео, на котором зафиксированы момент закладки взрывного устройства, а также показания Окрушко.

На видео задержанный говорит, что он уроженец Украины. Как-то с ним познакомился человек, представился Александром и предложил ехать в Россию, устроиться на серьезный объект (например, нефтеперерабатывающее предприятие), вести наблюдение, собирать информацию. В Интернете он нашел объявление о том, что в Самарской области на НПЗ требовался электромонтер.

"Время от времени связывался со своим куратором, Александром. Сначала он просил собрать информацию, например, как работает охрана. После чего пошли задания - посмотреть, может быть, что-то поджечь. В итоге забрал взрывчатку и течение недели заносил на завод. Потом заложил устройство. Ну и после закладки взрыв произошел не по таймингу, а практически сразу. Я пытался выехать в Турцию через Казахстан, как говорил куратор. На границе с Казахстаном уже задержали", - рассказал сам диверсант. 

"ФСБ России вновь обращает внимание, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан в преступную деятельность под предлогом предоставления убежища в странах Европы и выплаты крупного гонорара, но, как правило, не выполняют своих обещаний. При этом желание получить "легкие деньги" оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1