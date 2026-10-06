Самарчанка, желая купить автомобиль, перевела 1,5 млн руб. мошенникам

В Самарской области в полицию обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении более 1,5 млн рублей.
При поиске нового автомобиля пострадавшая объявление о продаже. После переписки в мессенджере неизвестный прислал на электронную почту договор и попросил оплатить полную стоимость автомобиля. Женщина, поверив обещаниям незнакомца и желая получить большую скидку, перевела более 1,5 млн рублей.
После этого мошенник перестал выходить на связь.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению хищения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках