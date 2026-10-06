Самарчанка, желая купить автомобиль, перевела 1,5 млн руб. мошенникам

В Самарской области в полицию обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении более 1,5 млн рублей.

При поиске нового автомобиля пострадавшая объявление о продаже. После переписки в мессенджере неизвестный прислал на электронную почту договор и попросил оплатить полную стоимость автомобиля. Женщина, поверив обещаниям незнакомца и желая получить большую скидку, перевела более 1,5 млн рублей.

После этого мошенник перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению хищения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.