Жительница Самарской области торговала несуществующим текстилем

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор 39-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина была самозанятой и в мессенджере размещала объявления о продаже домашнего текстиля и одежды. С откликавшимися клиентами она оговаривала стоимость, после чего покупатели переводили обвиняемой деньги. Вот только никакого товара она им не отправляла, а деньги просто забирала себе. Общая сумма ущерба составила 207 тыс. рублей.

Суд назначил сельчанке 400 часов обязательных работ.