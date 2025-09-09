Жительница Самарской области торговала несуществующим текстилем

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор 39-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщина была самозанятой и в мессенджере размещала объявления о продаже домашнего текстиля и одежды. С откликавшимися клиентами она оговаривала стоимость, после чего покупатели переводили обвиняемой деньги. Вот только никакого товара она им не отправляла, а деньги просто забирала себе. Общая сумма ущерба составила 207 тыс. рублей.
Суд назначил сельчанке 400 часов обязательных работ.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.