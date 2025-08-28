В Самарской области осудили водителя, по вине которого погибла супружеская пара

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор жителю Башкортостана, которого признали виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2025 г. на трассе М-5. Мужчина ехал на Kia Rio и вез с собой знакомых с их ребенком для лечения в Самаре. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате семейная пара скончалась на месте, их ребенок попал в больницу. У погибших осталось двое несовершеннолетних детей.

Суд назначил автомобилисту два с половиной года в колонии-поселении и на два года лишил водительских прав. Кроме того, мужчина должен будет выплатить 4 млн руб. в качестве возмещении морального вреда детям погибших.