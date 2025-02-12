Два человека погибли в ДТП на М-5 под Самарой

В среду, 12 февраля, в 5:50 на 1055 км трассы М-5, недалеко от пос. Кривое Озеро в Красноярском районе, столкнулись Камаз и Кia Rio, два человека погибли. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

По предварительным данным полицейских, 37-летний водитель за рулем Kia Rio столкнулся с грузовиком КамАЗ. На месте происшествия погибли 37-летний и 39-летний пассажиры легкового авто. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия ведут сотрудники ПСО 41 противопожарной службы Самарской области.

Они обесточили и стабилизировали автомобили и деблокировали погибших.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются.