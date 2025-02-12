Два человека погибли в ДТП на М-5 под Самарой

В среду, 12 февраля, в 5:50 на 1055 км трассы М-5, недалеко от пос. Кривое Озеро в Красноярском районе, столкнулись Камаз и Кia Rio, два человека погибли. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По предварительным данным полицейских, 37-летний водитель за рулем Kia Rio столкнулся с грузовиком КамАЗ. На месте происшествия погибли 37-летний и 39-летний пассажиры легкового авто. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Аварийно-спасательные работы на месте происшествия ведут сотрудники ПСО 41 противопожарной службы Самарской области.
Они обесточили и стабилизировали автомобили и деблокировали погибших.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!