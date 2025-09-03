16+
Суды Происшествия

В Самарской области вынесли приговор компании, которая в пьяном виде похитила чужое имущество

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В апреле 2024 г. в полицию Волжского района обратилась 33-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении имущества из принадлежащего ей производственного цеха в одном из садово-дачных товариществ пгт. Смышляевка. Стоимость ущерба женщина оценила в 178 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Злоумышленники пролезли на участок через забор, а в саму постройку — разбив окно кирпичом. Оперуполномоченные предположили, что похищенное вывозили на автомобиле. Полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, проверили владельцев автотранспорта, проезжающих в период кражи рядом с местом происшествия.

Вскоре удалось вычислить подозреваемых — ранее неоднократно судимых за различные преступления местных жителей — двух мужчин 32 лет и одного 39 лет. Их задержали и возбудили уголовное дело по статье "Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение".

Задержанные сообщили, что когда они выпивали, один из компании предложил заработать "легкие деньги" и украсть кое-что из цеха, откуда его недавно уволили. Пьяными они залезли на чужой участок, забрали строительный инструмент и два ноутбука. Похищенное злоумышленники продали на рынке, а вырученные деньги разделили и потратили на собственные нужды.

Волжский районный суд вынес фигурантам обвинительный приговор. Старшему из злоумышленников назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% заработанной платы в доход государства, еще двум — по 360 и 400 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

