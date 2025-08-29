Тольяттинка получила пособие и материнский капитал на выдуманного ребенка

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 28-летней женщине, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Тольяттинка каким-то образом приобрела документы о том, что в 2021 г. у нее якобы родился ребенок. На основании этих бумаг женщине назначили социальное пособие. Так, с февраля 2022 г. по июнь 2023 г. она незаконно получила более 396 тыс. рублей.

Кроме того, тольяттинка подавала заявление на получение материнского капитала — более 524 тыс. руб. для погашения долга и уплаты процентов по договору займа на приобретение комнаты в коммуналке. Эти деньги ей также перечислили.

Во время следствия женщина возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 200 тыс. рублей.