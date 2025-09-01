Самарец напал с ножом на отчима

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2025 г. в квартире на пр. Кирова мужчина выпивал с отчимом. Затем мужчины поссорились, и пасынок ударил оппонента ножом в грудь.
\Суд назначил самарцу полтора года лишения свободы в колонии общего режима.
