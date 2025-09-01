16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облсуд пересмотрит дело Гущина о взятках на десятки миллионов главе облМЧС Облсуд изменил приговор фигурантам "охоты с помощником Кудряшова" Облсуд изменил приговор фигурантам "охоты с помощником Кудряшова" Александр Бастрыкин возмущен оправдательным приговором по делу о смерти женщины от бродячих собак Экс-руководитель самарского бюро МСЭ отправится в колонию строгого режима за взятки

Суды Происшествия

Самарец напал с ножом на отчима

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2025 г. в квартире на пр. Кирова мужчина выпивал с отчимом. Затем мужчины поссорились, и пасынок ударил оппонента ножом в грудь.

\Суд назначил самарцу полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5