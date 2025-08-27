16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Основательницу движения "Совет матерей и жен" осудили за неисполнение обязанностей иноагента Свидетель рассказал, сколько могли платить коммерсанты подсудимому экс-главе облМЧС Бойко Экс-главу Волжского района Макридина оправдали за смерть женщины В Самаре будут судить лжетеррориста, анонимно сообщившего об "угрозе подрыва моста" Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка

Суды Происшествия

Основательницу движения "Совет матерей и жен" осудили за неисполнение обязанностей иноагента

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело Ольги Цукановой (женщина признана иноагентом). Ее признали виновной в неисполнении обязанностей иноагента.

Цуканова является основательницей общественного движения "Совет матерей и жен" (внесено в реестр иноагентов). Летом 2022 г. она получила статус иноагента, и оспорить это решение ей не удалось.

Следствие считало, что 12 декабря 2023 г., 2 февраля и 8 апреля 2024 г. Цуканова публиковала в интернете видео, но не указала, что материалы размещены иноагентом.

Суд признал женщину виновной в пяти эпизодах и назначил один год и семь месяцев исправительных работ. Также ей на два года запретили заниматься администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях и интернете.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31