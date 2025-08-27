Основательницу движения "Совет матерей и жен" осудили за неисполнение обязанностей иноагента

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело Ольги Цукановой (женщина признана иноагентом). Ее признали виновной в неисполнении обязанностей иноагента.

Цуканова является основательницей общественного движения "Совет матерей и жен" (внесено в реестр иноагентов). Летом 2022 г. она получила статус иноагента, и оспорить это решение ей не удалось.

Следствие считало, что 12 декабря 2023 г., 2 февраля и 8 апреля 2024 г. Цуканова публиковала в интернете видео, но не указала, что материалы размещены иноагентом.

Суд признал женщину виновной в пяти эпизодах и назначил один год и семь месяцев исправительных работ. Также ей на два года запретили заниматься администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в социальных сетях и интернете.