Осужденный за нападение на собиравших гумпомощь на СВО хотел выйти по УДО

Максаджон Ахроров хотел освободиться условно-досрочно — ходатайство пришлось рассматривать суду.

"Однако на суде были против сотрудники администрации ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области. И представители прокуратуры Красноярского района Самарской области не поддержали ходатайство об условно-досрочном освобождении Ахророва. Отмечалось, что он не признал вину в совершении преступления, за которое отбывает наказание", — рассказали потерпевшие.

Информацию подтвердил адвокат потерпевших Антон Гуськов. Также стало известно, что суд рассмотрел апелляцию на решение о лишении Ахророва гражданства.

"Апелляция решение подтвердила — в течении трех месяцев прекратить гражданство Ахророву", — рассказывают потерпевшие.

Согласно имеющимся у редакции материалам, официально признано незаконным непринятие ульяновскими полицейскими ранее мер по прекращению гражданства Ахророва.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила из магазина, не реагируя на просьбы матери Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурно, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. Таким образом история дошла до судов.

В итоге Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы и заменили это наказание принудительными работами.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — написал после этого в соцсетях Александр Хинштейн.

Далее Самарский областной суд изменил приговор, отменив замену лишения свободы принудительными работами.

Также перед судом предстала еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью.

Кстати, как указано в письме прокуратуры Ульяновской области в ответ на жалобу, надзорное ведомство рассмотрело обращение, направленное Александру Хинштейну, в части доводов о прекращении гражданства Ахророва.

"Установлено, что 28 сентября 2005 г. решением ПВУ УВД Новоспасского района Ульяновской области Ахроров приобрел гражданство РФ. Приговором Сызранского городского суда от 9 июня 2006 г. Ахроров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. При этом, получив 11 марта 2024 г. указанную информацию, должностные лица УМВД России по Ульяновской области меры к прекращению гражданства Ахророва не приняли", — следует из письма прокуратуры.