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Суды Происшествия

Напавшему на собиравших гумпомощь на СВО "иностранному специалисту" ужесточили наказание

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 февраля, Самарский областной суд изменил приговор Сызранского городского суда, вынесенный Максаджону Ахророву по делу о нападении в магазине "Манго" в Сызрани. Потерпевшими стали люди, которые собирали гуманитарную помощь на СВО.

"Ранее подсудимому Ахророву М. А. назначили год и 10 месяцев лишения свободы, которое Сызранский городской суд заменил в силу ч. 2 ст. 53.1 УК РФ принудительными работами на тот же срок. Теперь Самарский областной суд изменил приговор, отменив замену лишения свободы принудительными работами", — рассказал адвокат потерпевших Антон Гуськов.

Юрист также добавил, что уже отбытое наказание будет частично засчитано.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурно, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до судов.

В итоге Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы и заменили это наказание принудительными работами.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — написал после этого в соцсетях Александр Хинштейн.

Также перед судом предстала еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью.

Кстати, как указано в письме прокуратуры Ульяновской области в ответ на жалобу, надзорное ведомство рассмотрело обращение, направленное Александру Хинштейну, в части доводов о прекращении гражданства Ахророва.

"Установлено, что 28 сентября 2005 г. решением ПВУ УВД Новоспасского района Ульяновской области Ахроров приобрел гражданство РФ. Приговором Сызранского городского суда от 9 июня 2006 г. Ахроров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. При этом, получив 11 марта 2024 г. указанную информацию, должностные лица УМВД России по Ульяновской области меры к прекращению гражданства Ахророва не приняли", — следует из письма прокуратуры.

В ведомстве добавили, что 20 декабря 2024 г. прокуратура области внесла представление начальнику УМВД России по Ульяновской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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