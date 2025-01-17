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Суды Происшествия

Прокуратура нашла странности в гражданстве напавшего на собиравших гумпомощь на СВО в "Манго"

СЫЗРАНЬ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ульяновской области рассмотрела обращение, направленное на тот момент депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну, по инциденту в сызранском магазине "Манго". Предполагается, что торговца фруктами Максаджона Ахророва не лишили гражданства в нарушение регламента.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурно, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и на тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до судов.

Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы, которое в силу ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — написал после этого в соцсетях Александр Хинштейн.

Также перед судом предстала еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью.

Как указано в письме прокуратуры Ульяновской области в ответ на жалобу, надзорное ведомство рассмотрело обращение, направленное Александру Хинштейну, в части доводов о прекращении гражданства Ахророва.

"Установлено, что 28 сентября 2005 г. решением ПВУ УВД Новоспасского района Ульяновской области Ахроров приобрел гражданство РФ. Приговором Сызранского городского суда от 9 июня 2006 г. Ахроров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. При этом, получив 11 марта 2024 г. указанную информацию, должностные лица УМВД России по Ульяновской области меры к прекращению гражданства Ахророва не приняли", — следует из письма прокуратуры.

В ведомстве добавили, что 20 декабря 2024 г. прокуратура области внесла представление начальнику УМВД России по Ульяновской области. Оно находится на рассмотрении. 

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