Прокуратура обжаловала мягкий приговор за нападение на собиравших гумпомощь на СВО

Прокуратура Сызрани направила апелляционное представление на приговор уроженцу Таджикистана Максаджону Ахророву. Последний является индивидуальным предпринимателем и руководителем товарищества собственников недвижимости "ТСЖ Набережное". А недавно он стал еще и фигурантом скандальной истории в сызранском магазине "Манго".

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурной бранью, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии около 70 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до судов.

Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы, которое в силу ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

"На мой взгляд, принудработы для избивающего беззащитных женщин человека, размахивающего при этом в центре города пистолетом, выглядят странно. Уже обсудил ситуацию с руководством прокуратуры области. Коллеги намерены обжаловать приговор, ввиду его явной неоправданной мягкости", — написал после этого в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как рассказала сегодня журналисту "Волга Ньюс" потерпевшая по делу, прокуратура приговор действительно обжаловала. Надзорное ведомство не согласно с исключением из материалов дела судом обвинения Ахророва в угрозе убийством (статья 119 УК РФ) и отягчающего обстоятельства (использование оружия). Прокуратура просит приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Также под судом сейчас находится еще одна фигурантка этой истории — Венера Ахророва. Ее обвинили в хулиганстве, уничтожении имущества и причинении вреда здоровью.