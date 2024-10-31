Суд начал рассматривать второе дело о нападении на собиравших гумпомощь на СВО

В четверг, 31 октября, началось рассмотрение в суде уголовного дела по обвинению Венеры Ахроровой в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ). Об этом сообщил адвокат потерпевших Антон Гуськов.

"Представлять интересы Ахроровой вызвались аж три адвоката, причем один из трех адвокатов, защищал в суде подсудимого Ахророва, супруга Ахроровой, приговор которому был оглашен Сызранским городским судом 29 октября. Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По ходатайству потерпевших, суд произвел отвод одного из адвокатов Ахроровой", - рассказал защитник потерпевших Антон Гуськов.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", - утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурной бранью, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии 69 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до судов.

Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы, которое в силу ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.