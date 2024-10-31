16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд начал рассматривать второе дело о нападении на собиравших гумпомощь на СВО Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда Жительницу Чапаевска приговорили к реальному сроку за мошенничество с пособием на несуществующего ребенка В Сызрани вынесли приговор за нападение на людей, собиравших гумпомощь для СВО Экс-директору МП "Благоустройство" вынесли приговор за растрату 1,2 млн рублей

Суды Происшествия

Суд начал рассматривать второе дело о нападении на собиравших гумпомощь на СВО

СЫЗРАНЬ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 31 октября, началось рассмотрение в суде уголовного дела по обвинению Венеры Ахроровой в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (п. "а, в" ч. 2 ст. 115 УК РФ). Об этом сообщил адвокат потерпевших Антон Гуськов.

"Представлять интересы Ахроровой вызвались аж три адвоката, причем один из трех адвокатов, защищал в суде подсудимого Ахророва, супруга Ахроровой, приговор которому был оглашен Сызранским городским судом 29 октября. Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По ходатайству потерпевших, суд произвел отвод одного из адвокатов Ахроровой", - рассказал защитник потерпевших Антон Гуськов.

Напомним, потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 года. Видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", - утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурной бранью, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии 69 лет). Дальше целился в мужа Марии из пистолета. Потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до судов.

Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы, которое в силу ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3