В Сызрани вынесли приговор за нападение на людей, собиравших гумпомощь для СВО

Сызранский суд вынес приговор Максаджону Ахророву. Его обвиняли в нашумевшем хулиганстве в магазине "Манго".

Напомним, сама потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 г., но видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", - утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурной бранью, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии 69 лет).

"Со слов потерпевших, он достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и приставил его к груди мужа Марии, а затем целился ему в голову", - писали также телеграм-каналы.

При этом потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту причинения вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до суда.

Максаджона Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Ему назначили год и 10 месяцев лишения свободы, которое в силу ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Об этом написал в соцсетях адвокат потерпевших Антон Гуськов.

Адвокат также говорит, что благодаря общественной поддержке города, СМИ, а также личному вмешательству председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Александра Хинштейна стало возможным проведение полноценной проверки, в ходе которой были выявлены указанные преступления. Юрист уточнил, что приговор пока не вступил в силу. Не исключено, что он будет обжалован.