В Сызрани начались суды по делу о нападении в магазине на собиравших гумпомощь на СВО

Сама потасовка произошла в Сызрани еще в декабре 2022 г., но видео разместили в соцсетях в ноябре 2023 года.

"По данным из местных соцсетей, сызранская семья, собирая гуманитарку для СВО, заглянула в магазин, которым владеют иностранные специалисты из Средней Азии. Покупательница поинтересовалась у торговцев происхождением их товара, после чего та ущемилась и обматерила женщину. Мария (имя изменено) решила действия торговки снять на камеру, но та выбила телефон из рук Марии и за волосы вытащила ее из магазина, не реагируя на просьбы мамы Марии прекратить эти действия в отношении ее дочери", — утверждали федеральные телеграм-каналы.

По версии потерпевших в соцсетях, уже на улице продавщица "залила покупательниц перцем". После этого, по словам потерпевших, подошел муж продавщицы. Покупательницы рассказывали, что иностранец обзывал их нецензурной бранью, угрожал физической расправой и изнасилованием (причем матери Марии 69 лет).

"Со слов потерпевших, он достал предмет похожий на пистолет Макарова, и приставил его к груди мужа Марии, а затем целился ему в голову", — писали также телеграм-каналы.

При этом потерпевшие жаловались, что уголовное дело сначала возбудили только по факту угроз, но не возбудили по факту вреда здоровью и порчи имущества (телефона). После публикации в пабликах, конфликтом заинтересовались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В итоге история дошла до суда.

Как рассказывают потерпевшие, сейчас начались суды по обвинению мужа продавщицы по статьям 213 ("Хулиганство") и 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении самой продавщицы рассматривают дело по статьям 213 ("Хулиганство"), 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Потерпевшие благодарят сотрудников Следственного комитета за работу над расследованием, но говорят, что опасаются связей обвиняемых, поскольку якобы муж продавщицы говорил о знакомствах в других правоохранительных органах.

"Согласно материалам уголовного дела, муж продавщицы имеет многочисленные благодарственные письма, в том числе от на тот момент главы Сызрани Лукиенко А. Е., а также от депутатов Думы городского округа. До настоящего времени благодарственные письма главы администрации не отозваны", — рассказала Мария.