В Самаре оштрафовали организатора нелегального казино

В Самаре вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого обвиняли в организации нелегального игорного заведения, сообщает УФСБ России по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2024 г. фигурант в нежилом помещении, расположенном в Советском районе Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. В качестве оборудования использовались аппараты по типу "гаминатор".

В апреле 2025 г. мужчина был задержан. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ.

27 августа 2025 г. решением мирового судьи судебного участка Nº 56 Советского судебного района Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.