16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре оштрафовали организатора нелегального казино Осужденный за нападение на собиравших гумпомощь на СВО хотел выйти по УДО В Самарской области вынесли приговор компании, которая в пьяном виде похитила чужое имущество Экс-министр транспорта Иван Пивкин обжалует приговор Осужденный за обман военнослужащего полицейский обжалует приговор

Суды Происшествия

В Самаре оштрафовали организатора нелегального казино

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого обвиняли в организации нелегального игорного заведения, сообщает УФСБ России по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2024 г. фигурант в нежилом помещении, расположенном в Советском районе Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. В качестве оборудования использовались аппараты по типу "гаминатор".

В апреле 2025 г. мужчина был задержан. На основании переданных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ.

27 августа 2025 г. решением мирового судьи судебного участка Nº 56 Советского судебного района Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу в размере 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5