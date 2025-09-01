В Самарской области осудили наркосбытчика из Калуги

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 31-летнему жителю Калуги за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчина забрал оптовую партию наркотиков в своем городе и повез для сбыта в Самару. 2 апреля 2025 г. его остановили на трассе "Обход Тольятти". У задержанного изъяли 8 кг запрещенного вещества.
Суд приговорил обвиняемого к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...