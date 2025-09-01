В Самарской области осудили наркосбытчика из Калуги

Ставропольский районный суд Самарской области вынес приговор 31-летнему жителю Калуги за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина забрал оптовую партию наркотиков в своем городе и повез для сбыта в Самару. 2 апреля 2025 г. его остановили на трассе "Обход Тольятти". У задержанного изъяли 8 кг запрещенного вещества.

Суд приговорил обвиняемого к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.