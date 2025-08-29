Жительница Самарской области 10 лет получала пенсию по фиктивной инвалидности

В Похвистнево суд вынес приговор 51-летней местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
На основании ложных сведений женщина через бюро медико-социальной экспертизы оформила инвалидность II группы. На основании этого она получала пенсию по инвалидности. Всего с сентября 2014 г. по январь 2025 г. обвиняемой незаконно выплатили более 2 млн рублей.
Во время следствия женщина добровольно возместила 1 млн рублей.
Суд назначил ей два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
