Сельчанин из Самарской области уговорил подростка пойти на кражу

В Самарской области суд вынес приговор жителю Камышлинского района, обвинявшемуся в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2024 г. 39-летний мужчина подговорил несовершеннолетнего украсть деньги из дома общего знакомого. В итоге подросток проник в дом и забрал 20 тыс. рублей. Обвиняемый в это время находился снаружи и наблюдал за обстановкой.

Суд назначил сельчанину три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.